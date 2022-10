Italia-America Latina: Iila partecipa a World Space Week con l'incontro "Spazio e Sostenibilità".

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo anno consecutivo l'Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila) ha aderito alla "Settimana Mondiale dello Spazio" (World Space Week), che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite proclama ogni anno dal 4 al 10 ottobre per celebrare il contributo delle tecnologie spaziali al progresso dell'umanità, organizzando l'incontro "Spazio e Sostenibilità". Il proposito dell'evento è stato quello di stimolare una riflessione con i paesi dell'America Latina sulla sostenibilità delle attività dell'uomo nello spazio e sull'imprescindibile contributo che esse offrono allo sviluppo di numerosissimi settori essenziali per la vita del nostro pianeta. Alla conferenza, svoltasi presso la sede dell'Iila alla presenza di un folto e qualificato pubblico integrato dalla partecipazione on-line dall'America Latina, hanno partecipato esperti di diritto, governance e cooperazione spaziale, rappresentanti di aziende operanti nel settore aereospaziale. (segue) (Com)