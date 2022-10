Italia-America Latina: Iila partecipa a World Space Week con l'incontro "Spazio e Sostenibilità". (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro si è articolato in due panel moderati dalla segretaria tecnico-scientifica Iila, Tatiana Ribeiro Viana: "La sostenibilità nello spazio: aspetti tecnici, giuridici e di Governance" e "La sostenibilità dallo spazio alla Terra". La prima sessione ha potuto contare sulla presenza dell'Ambasciatore Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, rappresentante protempore dell'Agenzia Spaziale Latinoamericana e Caraibica, ALCE, che ha illustrato il recente percorso costitutivo dell'organizzazione, mettendone in evidenza gli obiettivi, il crescente interesse dei paesi latinoamericani per le attività spaziali e la loro disponibilità a condividere soprattutto le risorse umane. Giuseppe Acierno, Presidente e Direttore Generale del Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA)-Bari ha evidenziato l'importanza delle "politiche spaziali per la creazione di occupazione", mettendo in evidenza la relazione tra nuove tecnologie aerospaziali e mercato del lavoro. (segue) (Com)