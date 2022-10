Italia-America Latina: Iila partecipa a World Space Week con l'incontro "Spazio e Sostenibilità". (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda sessione ha permesso alle imprese operanti nel settore aerospaziale di approfondire il tema della "Sostenibilità dallo spazio alla terra". Luciano Giesso presentando la startup argentina Satellogic ha illustrato gli avanzamenti dell'azienda nella produzione di satelliti più economici e ugualmente affidabili. L'Amministratore Delegato di D-Orbit, Luca Rossettini, in uno dei passaggi più interessanti ha evidenziato come salute del pianeta, lotta alla povertà e creazione della ricchezza siano tematiche da affrontare congiuntamente avvalendosi delle tecnologie spaziali. L'incontro si è concluso con le presentazioni di Daniele Cuminale di e-Geos-Leonardo SpA, sul concreto contributo dell'azienda al raggiungimento di alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile; Ettore Perozzi di ASI che ha illustrato brillantemente il tema "Meccanica celeste e Sostenibilità"; Rosario Vigliotti di Thales Alenia che ha infine sviluppato il tema "Dalla terra allo Spazio profondo" dal punto di vista della grande azienda italiana. (Com)