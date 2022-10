Ricerca: Ingv all'International Geothermal Association a Larderello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi e domani, 11 e 12 ottobre, a Larderello in Toscana, si incontrano i rappresentanti delle istituzioni scientifiche e dell'industria energetica di 25 nazioni, con circa 200 partecipanti, all'International Geothermal Association. Il workshop "The Geothermal Icon", organizzato in collaborazione con Enel Green Power all'interno del programma "Accelerating Geothermal", ha l'obiettivo di condividere il know-how sulla geotermia per uno sviluppo sostenibile e progressivo verso la transizione ecologica energetica in Italia e nel mondo. Un appuntamento - si legge in una nota dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) - per condividere momenti di confronto di alto livello scientifico e visite sul campo, immersi tra le manifestazioni naturali e le centrali geotermiche della Toscana. Numerosi i partecipanti e relatori esponenti del mondo scientifico, accademico e industriale internazionale. Nel convegno è emerso come in molte nazioni la geotermia sia diventata una risorsa insostituibile per il mix energetico sostenibile. (segue) (Com)