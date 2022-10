Afghanistan: India invia 13ma fornitura di materiali per l’assistenza medica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha inviato all’Afghanistan la 13ma fornitura di materiali per l’assistenza medica. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. la fornitura comprende medicinali essenziali e strumenti medico-chirurgici (stetoscopi, sfigmomanometri, pompe per infusione, camere di gocciolamento, elettrocauterizzatori, suture in nylon) per uso pediatrico. I prodotti sono stati consegnati all’Indira Gandhi Children Hospital di Kabul. Finora, ricorda la nota, l’India ha fornito al popolo afgano quasi 45 tonnellate di materiali per l’assistenza medica, oltre a 40 mila tonnellate di grano.(Inn)