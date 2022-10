Ue: presidente regione Toscana, amministratori locali in prima linea in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina ha creato riflessi drammatici sul piano energetico, aumentando i divari a livello sociale e territoriale. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, alla sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni. "Il Pnrr e i fondi messi a disposizione dell'Europa ci danno il senso di come, sempre più, ci sentiamo cittadini europei, superando la logica della nostra appartenenza nazionale", ha detto. "Dobbiamo mettere in atto politiche che contribuiscano a creare un futuro di uguaglianza, per una società globale e più unita. Per farlo, occorre operare con un partenariato forte a livello regionale e locale. Non esiste un'Europa dei popoli se questa non è rappresentata e non offre una prospettiva a quello che è il lavoro nei governi e nelle regioni", ha aggiunto. (segue) (Beb)