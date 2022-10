Sicurezza: Fd'I, assessore Roma getta polvere sotto il tappeto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni dell'assessore Lucarelli "che negano un problema sicurezza a Roma lasciano davvero basiti. La neo delegata alla sicurezza del Sindaco di Roma, infatti, ignora, o fa finta di non vedere, i numerosi casi di aggressioni, rapine, stupri e atti criminosi avvenuti nella Capitale solo nell'ultimo mese". È quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Un atteggiamento francamente irresponsabile perché sottovalutando il problema e gettando la polvere sotto il tappeto, non si fa altro che rischiare di aggravare una situazione oramai divenuta fuori controlli. Invitiamo quindi la Lucarelli a un atteggiamento più consono al suo nuovo ruolo e a mettere in campo tutte le iniziative per contrastare questo allarmante fenomeno, dando anche seguito a quando previsto nell'ordine del giorno sulla sicurezza presentato da Fratelli d'Italia e votato all'unanimità dall'Assemblea Capitolina, Sindaco Gualtieri compreso", conclude Rocca. (Com)