Roma: insediato nuovo comitato scientifico Bioparco, lo presiede Enrico Alleva (2)

- "Il nuovo comitato del bioparco arruola le migliori eccellenze italiane: dall'università di Milano a quella di Pisa e de La Sapienza di Roma, oltre alla presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Paola Palanza", ha spiegato Alleva. "È un mondo di ricercatori che non intendono duplicare gli enti di ricerca e le università bensì offrire ai visitatori del bioparco, ma soprattutto alla cittadinanza romana, una alfabetizzazione o una acculturazione sugli animali - ha aggiunto -. Sia per quanto riguarda gli animali che vivono in zone distanti da noi, e che hanno bisogno di conservazione come le specie a rischio di estinzione, ma anche la fauna cittadina. L'Italia - ha sottolineato - è un Paese che è passato troppo rapidamente da un mondo rurale a un mondo metropolitano, non c'è stata continuità culturale e quindi c'è bisogno di insegnare ai cittadini come interagire con le specie animali che incontrano, e che qualche volta subiscono". (segue) (Rer)