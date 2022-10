Roma: insediato nuovo comitato scientifico Bioparco, lo presiede Enrico Alleva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bioparco "fatto per le famiglie, bambini, scolaresche, studenti e universitari e da lì anche per ricercatori che possono venire per continuare o comparare i loro studi", ha detto l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, intervenuta nel corso dell'insediamento del nuovo comitato scientifico. "Pensiamo che, per esempio, una rinata collaborazione con il museo di zoologia che è attaccato al Bioparco e che prima era un tutt'uno serva proprio per farlo diventare un polo di ricerca - ha aggiunto -. Sicuramente a partire da loro, che sono i nostri vicini di casa, fino a collaborazioni più lontane ma durature. Per noi il comitato scientifico del Bioparco è un po' come il comitato scientifico della città - ha sottolineato -. Vogliamo con questa nuova gestione ragionare anche sugli animali presenti nella città e su come riuscire a convivere in una Roma che sicuramente, in seguito ai cambiamenti climatici, alla globalizzazione e all'arrivo di specie non autoctone, necessita di essere gestita". (Rer)