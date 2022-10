Milano: Bolognini e Sardone (Lega), più daspo urbani per chi aggredisce personale Atm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al personale di Atm, vittima di inaccettabili, e purtroppo frequenti, aggressioni da parte di balordi e delinquenti. Di fronte agli ultimi, gravi, episodi, serve un segnale forte di rispetto delle regole: bisogna comminare più daspo urbani per chi si rende colpevole dei fatti più gravi e commette reati violenti contro i lavoratori del trasporto pubblico, che hanno il sacrosanto diritto di svolgere il proprio lavoro in sicurezza". Lo dichiarano in una nota Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini premier e Silvia Sardone, europarlamentare Lega e consigliere comunale a Palazzo Marino. "Oltre al daspo urbano – proseguono Bolognini e Sardone –, un'altra soluzione è aumentare il numero dei vigilantes privati in servizio nelle stazioni della metropolitana e, in generale, sui mezzi pubblici. Sarebbe certamente un utile deterrente nei confronti di aggressioni e violenze contro il personale Atm". (Com)