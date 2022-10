Bulgaria: primo ministro Donev, nessun coinvolgimento nell'esplosione sul ponte in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria non è coinvolta in nessun modo nell’esplosione sul ponte in Crimea. Lo ha dichiarato il premier bulgaro ad interim, Galab Donev, secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica “Bnr”. "La Bulgaria è a un crocevia (geografico) e molti camion la attraversano. Non è stato detto che la Bulgaria è coinvolta nell'esplosione, ma è stata menzionata come un punto sul percorso del camion sospetto", ha aggiunto Donev. Il premier ha poi invitato i media a trattare la situazione “in modo responsabile, perché la sovraesposizione è pericolosa per la sicurezza nazionale”.(Seb)