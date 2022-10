Francia: deputati Rassemblement National lasciano Parlamento dopo critiche a Le Maire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Rassemblement National hanno lasciato l'Assemblea nazionale francese dopo avere criticato il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro". Il parlamentare del partito di estrema destra, Alexandre Loubet, ha definito il ministro un "vigliacco", accusandolo di non difendere gli interessi della Francia. Dal canto suo, Le Maire ha chiesto delle "scuse solenni". Tra i deputati del Rassemblement national che hanno abbandonato l'aula c'è stata anche Marine Le Pen. "Abbiamo abbandonato l'emiciclo per ricordare al signor Le Maire che siamo deputati e che in nessun caso può avere un atteggiamento minaccioso", ha detto Le Pen. (Frp)