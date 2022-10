Speciale scuola: a Roma iniziano le proteste autunnali, il liceo Argan dà il via alle occupazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato l'autunno caldo di proteste nelle scuole della Capitale. L'occupazione di al liceo artistico Argan di Roma ha dato ufficialmente il via alla stagione delle manifestazioni studentesche, a Roma come in altre grandi città italiane. Circa 150 ragazzi si sono riuniti poco prima delle 8 davanti alla scuola per denunciare problemi e disagi vissuti nelle aule dell'istituto: troppe iscrizioni, poche classi a disposizione e poca sicurezza nei locali scolastici. La protesta è iniziata con un picchetto per poi proseguire nell'androne della scuola dove i ragazzi si sono riuniti con striscioni e megafoni fino all'arrivo delle forze dell'ordine che, intorno alle 11, sono intervenute con carabinieri e polizia per sedare la protesta. “Classi con 30-35 persone tutte ammassate che non riescono a seguire le lezioni”, ha spiegato Federica Bellavia di Opposizione studentesca d'alternativa (Osa), organizzazione che insieme ai collettivi scolastici prende parte alle proteste. (Rer)