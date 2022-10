Speciale scuola: Farnesina, direttore generale Sequi inaugura anno accademico della scuola di governo Luiss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi, ha inaugurato l’anno accademico della School of Government dell’Università Luiss Guido Carli con una lectio magistralis. Sequi, secondo quanto riferisce la Farnesina in una nota, ha illustrato le principali sfide della politica estera italiana in un’epoca segnata da grandi cambiamenti a livello internazionale. In questo contesto la guerra in Ucraina rappresenta una minaccia per la sicurezza e le prospettive di integrazione europea, così come per l’ordine globale e la stabilità economica ed energetica mondiale. A fronte di questi rischi, ha commentato Sequi, la politica estera italiana lavora a livello bilaterale e nei contesti multilaterali (Ue, Nato, G7, Onu). (Com)