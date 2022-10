Scuola: presidi, su fondi Pnrr prevedere proroghe scadenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assegnazione alle scuole di ingenti risorse previste dal Decreto 170 del 24 giugno 2022, destinate a circa la metà delle istituzioni scolastiche italiane per azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, rappresenta una grande opportunità per il sistema scolastico italiano. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro che ogni scuola, sia pur in un'ottica temporale pluriennale, dovrà impegnare e spendere entro le scadenze previste dalle singole misure, prevedendo un'attenta programmazione metodologico-didattica e amministrativo-finanziaria. Entro il 31 ottobre p.v. le scuole dovranno: effettuare un'analisi di contesto; definire il team per la prevenzione scolastica; definire eventuali reti e partenariati effettuando una co-progettazione dell'intervento; definire il progetto esecutivo ed inserirlo su apposita piattaforma. Entro il 31 dicembre poi le scuole dovranno anche procedere alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo per la realizzazione delle suddette attività nel rispetto dei target e milestone del Pnrr, con assegnazione degli obiettivi alle singole scuole beneficiarie e contestuale assunzione in bilancio dell'acconto pari al 10 per cento. Analoghe scadenze per le altre azioni del Piano Scuola 4.0. A soli 20 gg dalle scadenze del 31/10/2022, al di là del documento meramente divulgativo dal titolo "Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione scolastica" pubblicato dal ministero, l'amministrazione non ha dato indicazione alcuna sulle procedure da seguire, procedure che tra l'altro vanno ad incardinarsi nella rendicontazione sociale del triennio 2019/2022, ancora in fieri - anche a seguito dei due anni e mezzo di pandemia - e dell'aggiornamento del PTOF 2022/2025 che va elaborato proprio sulla scorta degli esiti del trascorso triennio. Non si ha neanche notizia della piattaforma sulla quale le istituzioni scolastiche dovranno inserire il progetto esecutivo. (segue) (Rin)