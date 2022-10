Scuola: presidi, su fondi Pnrr prevedere proroghe scadenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando così le cose, è evidente che una siffatta progettualità, sia di natura metodologico-didattica che economico-finanziaria, che coinvolge sinergicamente tutti gli attori della scuola, stakeholder esterni, famiglie e studenti, non potrà essere realizzata nel giro di pochi giorni. Nonostante Attilio Fratta, presidente nazionale di Dirigentiscuola, anche in veste di componente del Tavolo tecnico dei referenti del Pnrr, abbia già segnalato con una mail la criticità della situazione, a tutt'oggi non c'è stato alcun riscontro né è stato convocato il Tavolo tecnico. Evidentemente al Ministero non ci si rende conto del grande marasma che regna nelle scuole, peraltro già pesantemente appesantite e vessate da un cumulo di adempimenti di inizio d'anno, a carico sia dei dirigenti scolastici che del personale di segreteria e dell'impossibilità di rispettare le citate scadenze. "Urgono – ha dichiarato il presidente Attilio Fratta - immediate indicazioni da parte del ministero. Bisogna prorogare le suddette scadenze – valutando tempistiche congrue rispetto alla mole di lavoro a carico delle istituzioni scolastiche – e dar tempo alle scuole di adempiervi con quella attenzione e programmazione che, stante le parossistiche misure di monitoraggio e rendicontazione che si prevedono, sono ineludibili". (Rin)