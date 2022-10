Milano: De Corato, sciopero riuscito però città e i milanesi hanno pagato gravi conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero odierno è ben riuscito, “però la città ha pagato gravi conseguenze dal punto di vista del traffico. Milano, questa mattina, è stata completamente paralizzata, in ogni suo angolo e i milanesi, come sempre, ne hanno pagato il caro conto. Ma è possibile che per ottenere sicurezza sui mezzi pubblici, si debba scioperare?". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato rilevando che "Sala è al governo di Milano da sei anni, prima di lui lo è stato Giuliano Pisapia ed entrambi hanno completamente annullato ogni provvedimento sulla sicurezza che era stato intrapreso dalle amministrazioni di centrodestra, negli anni precedenti, come ad esempio il nucleo tutela trasporto pubblico, oppure i poliziotti in pensione e anche i militari nelle stazioni metropolitane. Gli unici soldati che si vedono oggi, in giro per la città, li troviamo in Duomo e in Centrale ma non bastano". "Persino la Cgil, per la terza volta in pochi mesi - prosegue - si è accorta della grave situazione in cui versa la città e ha aderito numericamente allo sciopero odierno. Tutto questo degrado e insicurezza a Milano è stato causato dall'avvento di un notevole numero di immigrati che sono stati portati a Milano e, in particolare, dai cortei a loro favore". "Soprattutto oggi mi sento di esprimere la mia solidarietà nei confronti di tutto il personale Atm che, quotidianamente, si trova a combattere contro queste persone che commettono continui reati sui mezzi pubblici”, conclude l'esponente di fratelli d'Italia.(Com)