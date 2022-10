Ucraina: ministero Esteri Cina su attacchi missilistici russi, "sviluppi preoccupanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è "preoccupata" dagli sviluppi della guerra in Ucraina ed esorta le parti interessate a risolvere "le controversie attraverso il dialogo e la negoziazione". Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, durante la conferenza stampa quotidiana. "Ho illustrato ieri la posizione della Cina sulla questione ucraina, quindi non tornerò sull'argomento. Gli sviluppi in corso sono preoccupanti. Chiediamo alle parti interessate di trovare modi adeguati per affrontare le divergenze attraverso il dialogo e la consultazione. La Cina è pronta a lavorare con la comunità internazionale, e continuerà a svolgere un ruolo costruttivo negli sforzi di de-escalation", ha dichiarato dopo la pubblicazione del bilancio delle vittime e dei feriti provocato dagli attacchi missilistici russi contro l'Ucraina. (segue) (Cip)