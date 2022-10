Ucraina: ministero Esteri Cina su attacchi missilistici russi, "sviluppi preoccupanti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal portale web del governo di Kiev, gli attacchi missilistici hanno provocato 19 vittime e 105 feriti. "Ieri, a seguito di bombardamenti, varie infrastrutture critiche e civili sono stati colpiti in 12 regioni e nella città di Kiev, dove sono scoppiati più di 30 incendi, che sono stati spenti dalle forze del Servizio di emergenza statale. Ben 301 insediamenti a Kiev e nelle regioni di Leopoli, Sumy, Ternopil e Khmelnytsky sono ancora senza elettricità", ha riferito il servizio di emergenza statale, secondo cui le forniture sono state ripristinate in 3.571 insediamenti. Inoltre, i dipendenti del Servizio di emergenza statale hanno riattivato 22 centrali elettriche, di cui 15 per alimentare delle strutture sanitarie in diverse regioni, nonché altre sette centrali elettriche per garantire il funzionamento di altre infrastrutture critiche. (Cip)