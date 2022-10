Regioni: Conferenza convocata per domani alle 13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ convocata la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 12 ottobre alle ore 13 con all’ordine del giorno i temi che saranno poi affrontati nella successiva Conferenza Unificata (ore 15) e Conferenza Stato-Regioni (ore 15.15). Sono presenti anche altri punti all’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni. Sul tema Istruzione, Università e ricerca: Pnrr - Missione 4 “Istruzione e ricerca - Componente 1 - Investimento 1.5 – Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS): Valutazioni sull’ipotesi di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori. Su Protezione Civile: Ratifica dell’Intesa sullo schema di Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” recante, tra l’altro, disposizioni in merito alla “Cessazione dell’accoglienza presso le strutture alberghiere in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina”. (Rin)