Russia: Fmi, contrazione economica nel 2022 del 3,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recessione economica in Russia sarà meno grave del previsto nel 2022 e nel 2023, in particolare grazie alle esportazioni di petrolio greggio e alla domanda interna relativamente "stabile". È quanto emerge dalle stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui nonostante le sanzioni legate al conflitto in Ucraina, il Pil russo dovrebbe contrarsi del 3,4 per cento nel 2022. Il dato è stato rivisto al ribasso rispetto alla contrazione del 6 per cento previsto nelle stime dello scorso luglio. "La contrazione dell'economia russa è meno grave del previsto, e riflette la resilienza delle esportazioni di petrolio greggio e della domanda interna con un maggiore sostegno delle politiche fiscali e monetarie e un ripristino della fiducia nel sistema finanziario", si legge nel rapporto. Per il 2023 l’Fmi prevede un'ulteriore recessione dell'economia russa del 2,3 per cento, anche in questo più bassa rispetto a quanto previsto a luglio (-3,5 per cento). (Rum)