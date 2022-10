© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente, Vladimir Putin, sa che la guerra nucleare non può essere vinta né combattuta. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa al quartier generale della Nato in vista della ministeriale Difesa in programma domani. “Non abbiamo visto alcun cambiamento nella postura della Russia al riguardo ma restiamo vigili”, ha aggiunto il segretario generale. (Beb)