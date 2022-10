© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil dell'Ucraina nel 2022 si contrarrà del 35 per cento, mentre i prezzi al consumo aumenteranno del 20,6 per cento. E' quanto emerge dal World economic outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi) pubblicato oggi. Nel 2021, il Pil dell'Ucraina in termini reali è cresciuto del 3,4 per cento mentre l'inflazione si era attestata al 9,4 per cento e la disoccupazione al 9,8 per cento.(Kiu)