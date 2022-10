Lavoro: Capone (Ugl), caporalato va combattuto con tutti i mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il caporalato è "un vero e proprio dramma che non si può consumare in un Paese civile quale l'Italia". Lo ha detto Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in seguito alle misure cautelari disposte dalla Guardia di Finanza di Pavia e della Compagnia di Vigevano nei confronti di tre amministratori di altrettante ditte individuali nel settore calzaturiero in Lomellina, accusati di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera. "Si tratta di sfruttamento di manodopera che coinvolge dipendenti di nazionalità cinese, costretti a lavorare 7 giorni su 7, senza riposo o pause, con turni dalle 10 alle 15 ore. I lavoratori, inoltre, erano costretti a vivere all'interno delle fabbriche in condizioni di igiene e di sicurezza precarie, con retribuzioni al di sotto dei contratti collettivi nazionali. Sono episodi gravissimi che non si devono più ripetere, per cui chiediamo maggiori controlli e ispezioni da parte degli organi competenti a tutela di tutti i lavoratori. Il caporalato è un fenomeno che va combattuto con tutti i mezzi rafforzando la cooperazione tra le forze dell'ordine, i sindacati, gli organi ispettivi, i lavoratori stessi e le parti datoriali", ha aggiunto. (Rin)