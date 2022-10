Russia-Emirati: Ucraina, petrolio e relazioni bilaterali al centro incontro tra presidenti Putin e Al Nahyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti bilaterali tra Russia ed Emirati Arabi Uniti, la cooperazione nel settore petrolifero tramite l’alleanza Opec+ e la crisi in Ucraina. Sono stati questi gli argomenti affrontati dai presidenti di Russia ed Emirati, Vladimir Putin e Mohammed bin Zayed al Nahyan, durante il loro incontro avvenuto oggi a San Pietroburgo. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”, durante il colloquio con l’omologo emiratino, Putin ha affermato di “essere consapevole” della preoccupazione della controparte e del suo desiderio di contribuire alla soluzione delle crisi, inclusa quella attuale che si sta verificando in Ucraina: "So della tua preoccupazione generale per l'evoluzione della situazione e del tuo desiderio di contribuire alla risoluzione di tutte le questioni controverse, inclusa la crisi che sta accadendo oggi in Ucraina", ha detto Putin. (segue) (Res)