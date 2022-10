Russia-Emirati: Ucraina, petrolio e relazioni bilaterali al centro incontro tra presidenti Putin e Al Nahyan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle relazioni bilaterali tra Russia ed Emirati, Putin ha affermato che "si stanno sviluppando con molto successo”. Infatti, come indicato da Putin, nel 2021 la crescita dei volumi degli scambi (prima della crisi in Ucraina) è stata del 65 per cento e quest'anno, nonostante tutte le difficoltà, tale tendenza è proseguita, segnando un +17 per cento. Putin ha anche affrontato il ruolo della Russia e degli Emirati all’interno dell’alleanza Opec+ che riunisce gli Stati membri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello guidati da Mosca. L’Opec+ ha annunciato lo scorso 5 ottobre il taglio della produzione per il mese di novembre di circa 2 milioni di barili al giorno, suscitando forti critiche da parte degli Stati Uniti che invece avevano fatto pressioni sull’Arabia Saudita, primo produttore Opec, ad aumentare le forniture per far fronte alla crisi energetica derivata dalla guerra tra Russia e Ucraina e per impedire alla Russia un aumento delle proprie entrate grazie all’aumento delle quotazioni petrolifere. "Stiamo lavorando attivamente nell'ambito dell'Opec+. Le nostre azioni e le nostre decisioni non sono dirette contro nessuno e lavoreremo in modo da non creare problemi a nessuno”, ha dichiarato Putin. "La nostra attività mira a creare stabilità nei mercati energetici globali”, ha affermato il presidente russo, sottolineando che la necessità di raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta petrolifera. “Rispondiamo sempre alle esigenze di mercato e cerchiamo di farlo in modo appropriato alla luce degli eventi attuali", ha affermato il leader russo. (segue) (Res)