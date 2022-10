Russia-Emirati: Ucraina, petrolio e relazioni bilaterali al centro incontro tra presidenti Putin e Al Nahyan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Al Nahyan a San Pietroburgo giunge mentre si moltiplicano i tentativi di mediazione per porre fine alla guerra in Ucraina. Come sottolineato dal ministero degli Affari esteri emiratino, la visita del presidente Al Nahyan ha lo scopo di sostenere il raggiungimento di “soluzioni politiche efficaci" alla crisi in Ucraina. Il ministero degli Esteri ha osservato che gli Emirati sono "pienamente preparati a sostenere gli sforzi volti a creare una soluzione politica alla crisi in Ucraina". Tale posizione è stata espressa anche dal consigliere diplomatico della presidenza emiratina ed ex ministro di Stato agli Affari esteri, Anwar al Gargash. In un messaggio sul suo profilo Twitter pubblicato questa mattina Al Garghash ha affermato: “La visita rientra nell'ambito delle nostre opzioni sovrane indipendenti, nonostante ciò, l'escalation della guerra in Ucraina richiede una soluzione urgente attraverso la diplomazia, il dialogo e il rispetto delle regole e dei principi del diritto internazionale". (segue) (Res)