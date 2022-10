Russia-Emirati: Ucraina, petrolio e relazioni bilaterali al centro incontro tra presidenti Putin e Al Nahyan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati del Golfo richiedono una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina e dall’inizio dell’invasione russa lo scorso 24 febbraio hanno evitato critiche dirette a Mosca alla luce dei profondi rapporti economici sviluppati negli ultimi anni e dell’alleanza nel settore petrolifero nata per superare la crisi di iper-offerta sopraggiunta con la pandemia di Covid-19. Quella di oggi è la quarta visita all’estero del presidente emiratino da quando è entrato in carica lo scorso maggio a seguito del decesso del fratello Khalifa. A luglio, il capo dello Stato emiratino si è recato in Arabia Saudita dove ha partecipato all’incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. Sempre a luglio, Mohammed bin Zayed al Nahyan si è recato in visita in Francia, in quella che è stata la sua prima missione al di fuori della regione del Golfo. Ieri, il presidente emiratino ha fatto invece tappa in Serbia dove ha incontrato l’omologo Aleksandar Vucic. (Res)