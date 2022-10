Ue: Fmi, crescita eurozona al 3,2 per cento nel 2022 e dello 0,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rallentamento della crescita nell'eurozona si intensificherà nel 2023: il prodotto interno lordo previsto per il prossimo è dello 0,5 per cento. E' quanto emerge dal World economic outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi) pubblicato oggi. "Nell'area dell'euro, il rallentamento della crescita è meno pronunciato rispetto a quello degli Stati Uniti nel 2022, ma dovrebbe intensificarsi nel 2023. La crescita prevista è del 3,1 per cento nel 2022 e dello 0,5 per cento nel 2023", afferma il rapporto. (Beb)