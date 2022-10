Ucraina: Stoltenberg, una sconfitta per Kiev sarebbe una sconfitta per tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ha dimostrato un sostegno militare senza precedenti all’Ucraina sin dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la conferenza stampa di presentazione della riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza atlantica che si terrà domani. “E’ importante per noi che l’Ucraina che vinca questa guerra e respinga la invasione delle truppe russe”, ha aggiunto. “Se Putin non è solo una sconfitta per Kiev ma anche per tutti noi, perché renderebbe il mondo più vulnerabile”, ad una nuova aggressione da parte di Mosca, ha sottolineato. (Beb)