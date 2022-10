© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia registrerà una crescita dello 0,7 per cento nel 2023. È quanto emerge dalle stime del Fondo monetario internazionale (Fmi). Il dato è meno ottimista di quello annunciato dal ministero dell'Economia di Parigi, che per il 2023 prevede una crescita dell'uno per cento. (Frp)