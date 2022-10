Nato: Stoltenberg, raddoppieremo presenza nel Baltico a protezione infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sta raddoppiando la sua presenza nel Mar Baltico con il sostegno anche di aerei per monitorare le infrastrutture strategiche dell’Alleanza da possibili sabotaggi. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa al quartier generale della Nato in vista della ministeriale Difesa in programma domani. “Stiamo raddoppiando la nostra presenza nel Baltico e con il sostegno anche di aerei militari, questi sforzi sono coordinati con il comando generale della Nato”, ha sottolineato Stoltenberg.(Beb)