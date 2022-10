Municipio Roma XIII: consigliere Mattia lascia Lega e aderisce a Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Municipio Roma XIII, Carlo Mattia, ha lasciato la Lega per aderire a Fratelli d'Italia. "Diamo il nostro benvenuto e accogliamo con entusiasmo il consigliere del Municipio Roma XIII Carlo Mattia che ha deciso di lasciare la Lega per aderire a Fratelli d'Italia", comunicano in una nota il deputato di Fd'I, Luciano Ciocchetti, il consigliere regionale di Fd'I, Massimiliano Maselli, e la consigliera comunale di Fd'I, Francesca Barbato. "Mattia conosce molto bene la realtà e le tante problematiche del territorio e all'interno del consiglio municipale sta portando avanti una dura seppure responsabile opposizione al centrosinistra - aggiungono -. Siamo certi che porterà un importante contributo al partito, mettendo a disposizione competenze ed esperienza, oltre all'impegno, alla passione che lo hanno sempre contraddistinto nella sua azione politica. Cresce e si rafforza - concludono - il gruppo Fd'I all'interno del Municipio Roma XIII che con l'adesione di Mattia passa da 4 a 5 consiglieri". (Com)