India: Kerala, tre arresti per omicidi di due donne, polizia sospetta sacrifici umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello Stato indiano del Kerala sono state arrestate tre persone sospettate di aver eseguito sacrifici umani. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”). Gli arrestati sono due uomini e una donna, identificati come Bhagaval Singh, sua moglie Laila e Rasheed alias Mohammad Shafi, la coppia residente a Thiruvalla e l’altro a Perumbavoor. Le vittime, due donne, sarebbero state sacrificate per propiziare prosperità finanziaria. Di loro si sa che vendevano biglietti della lotteria e risiedevano a Kadavanthara e Kalady. Una di loro era scomparsa a giugno, l’altra a settembre. Secondo quanto riferito dalla polizia, alle vittime è stata tagliata la gola e i cadaveri sono stati smembrati.(Inn)