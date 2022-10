Catalogna: presidente Aragones, non capirei un no di JxCat a prossimo bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Catalogna, Pere Aragones, "non capirebbe" un eventuale rifiuto dell'ex alleato Uniti per la Catalogna (JxCat) all'approvazione della prossima legge di bilancio, dato che è stata redatta da un esponente del loro partito, l'ex assessore all'Economia Jaume Giró. Aragones lo ha detto al termine della prima riunione della nuova giunta dopo l'uscita dall'esecutivo del partito di Carles Puigdemont. Il capo dell'esecutivo ha spiegato che la proroga del bilancio non è la prima opzione ma può essere una possibilità ora che non può più contare su una solida maggioranza. A questo proposito, Aragones ha sottolineato che dopo il cambio di governo "è molto difficile" che i conti vengano approvati prima del primo gennaio, per cui le procedure inizialmente previste "subiranno un ritardo". I nuovi membri del governo hanno prestato giuramento oggi in una cerimonia tenutasi nella Sala Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Aragones li ha ripetutamente invitati a lavorare per "tutta la Catalogna", ringraziandoli per il passo compiuto "in un momento complesso" e in vista di "tempi difficili". (Spm)