Speciale difesa: riunione tra Usa, Francia, Germania e Regno Unito in vista di ministeriale Nato

- Il sottosegretario alla Difesa Usa, Colin Kahl, ha partecipato ad una riunione organizzata dal direttore generale del ministero della Difesa francese per le relazioni internazionali, Alice Guitton, a cui hanno preso parte anche il direttore generale per la sicurezza del ministero della Difesa tedesco, Jasper Wieck, e il direttore generale per la sicurezza del ministero della Difesa britannico, Paul Wyatt. Lo riferisce una nota. Le parti hanno discusso i preparativi in vista della prossima ministeriale Difesa della Nato, dedicato particolare attenzione alle principali sfide dell’Alleanza sul piano globale e alla guerra in Ucraina. I presenti hanno anche discusso gli ultimi sviluppi in alcune regioni strategiche, come il Medio Oriente, l’Africa e l’Indo-Pacifico. (Was)