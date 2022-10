Speciale difesa: Ucraina-Usa, Zelensky a Biden, difesa aerea priorità assoluta nostra cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea è la priorità numero uno nella cooperazione militare tra Stati Uniti e Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha informato di aver avuto una conversazione “proficua” con il presidente Usa, Joe Biden. “Abbiamo anche bisogno della leadership statunitense per una posizione dura del G7 e per il sostegno della nostra risoluzione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite”, ha specificato Zelensky in un messaggio su Twitter. (Kiu)