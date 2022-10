Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio alla Conferenza su Clima e sicurezza di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, è intervenuto oggi all'apertura della Conferenza di Berlino per il clima e la sicurezza 2022 (Bcsc 2022), in corso nella capitale tedesca. Come comunicato dall'ambasciata d'Italia in Germania, l'iniziativa è dedicata alla correlazione tra cambiamento climatico e questioni di sicurezza. La Bcsc è ospitata dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. All'evento – centrato sul tema "Climate- Conflict – Clash of Crises: weathering the risks" – prendono parte ministri e delegati dei partner G7 e di Paesi africani e insulari, particolarmente esposti alle conseguenze del riscaldamento globale, oltre che rappresentanti di diverse organizzazioni internazionali e centri di ricerca. La conferenza si propone di fare il punto sull'agenda definita dai ministri degli Esteri G7 con la "Dichiarazione su clima, ambiente, pace e sicurezza", adottata al vertice di Weissenhaus dello scorso 13 maggio. Ulteriore obiettivo è lanciare la collegata iniziativa internazionale, estesa ai Paesi "like-minded", per promuovere e intraprendere azioni concrete per contrastare il cambiamento climatico e i relativi impatti sulla pace e sulla sicurezza internazionali. (Com)