Sport: assessore Roma, maratona "Urbs Mundi" straordinaria cartolina promozione turistica

- Ogni appuntamento che si svolge al centro di Roma, "che è patrimonio Unesco, diventa uno spot internazionale. Un'immagine promozionale unica, una cartolina straordinaria, che stimola nuovi arrivi turistici e offre un'occasione in più al visitatore per tornare una seconda volta o più. La Urbs Mundi quest'anno, per la prima volta in Italia, è stata certificata dalla Fidal come percorso di gara ufficiale sulla distanza dei 15 km e siamo felici che questo avvenga proprio a Roma, in un tracciato che si snoda tra le bellezze storiche e monumentali della città". Lo dichiara in una nota l'assessore capitolino allo Sport, grandi eventi, turismo e moda Alessandro Onorato. "È un ulteriore riconoscimento alla serietà e alla professionalità degli organizzatori. Migliaia di atleti correranno tra i luoghi più iconici della Capitale, avendo come punto di partenza e di arrivo la cornice del Circo Massimo. Una location unica al mondo, che abbiamo concesso proprio in ragione delle finalità di questo appuntamento - aggiunge l'assessore -. Che è non solo agonistico, ma punta anche sulla prevenzione alla salute, grazie al villaggio allestito in collaborazione con il Policlinico Gemelli, e alla legalità, con la gara non competitiva promossa in collaborazione con la Guardia di Finanza. In bocca al lupo agli atleti e agli organizzatori. Sarà una giornata all'insegna del sano agonismo, della prevenzione e della legalità", conclude Onorato.(Com)