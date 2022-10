© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte in questa fase dell'emergenza Covid soffre più di altre regioni Italiane il peso dei positivi e dei ricoveri. L'incidenza dei casi è a 740.3 contro la media nazionale di 486.4. Mentre i ricoveri ordinari e nelle terapie intensive sono rispettivamente al 9,7 e al 2,5 per cento, contro la media Italiana del 9,4 e del 2,2 per cento. (Rpi)