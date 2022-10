Difesa: il Canada invierà 40 ingegneri militari in Polonia per addestrare soldati ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada invierà 40 ingegneri militari in Polonia per l’addestramento di soldati ucraini. Lo ha reso noto la ministra della Difesa canadese, Anita Anand, in conferenza stampa a Varsavia, dove si trova in visita. “Canada e Polonia sono stretti alleati nella Nato e nazioni leader nel sostegno all’Ucraina”, ha detto la ministra. In Polonia, Anand ha incontrato l’omologo Mariusz Blaszczak, con il quale ha firmato un protocollo d’intesa per rafforzare la cooperazione bilaterale in tema di difesa. Il protocollo “crea opportunità per il personale militare e civile di imparare gli uni dagli altri, addestrarsi insieme e consentire la collaborazione sulla tecnologia militare”, ha scritto la ministra canadese in un messaggio su Twitter. (Vap)