Russia: portavoce Ue, ora non ha senso dialogo con Mosca, interessati solo a conflitto

- Per l'Unione europea non ha senso avere un dialogo al più alto livello politico con la Russia in un momento in cui sta mostrando che è interessata solo a inasprire il conflitto. Lo ha detto Peter Stano, portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, durante una conferenza stampa a Bruxelles. "Se il ministro degli Esteri ungherese si recherà a Mosca, per discutere interessi nazionali ungheresi relativi al tema dell'energia, questo è qualcosa che riguarda la responsabilità singola degli Stati membri. Sta a loro prendersi la responsabilità di chi incontrano", ha aggiunto. "La posizione dell'Unione è che non abbia senso impegnarsi con la Russia in un momento in cui stanno così chiaramente ignorando ogni singola norma civile. Stanno violando la Carta europea, le leggi internazionali, commettendo orrende atrocità in Ucraina e bombardando indiscriminatamente civili. Un crimine di guerra assolutamente contrario alle leggi umanitarie internazionali", ha concluso Stano. (Beb)