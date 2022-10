Lombardia: Bolognini, da Regione oltre 300 milioni per “programma giovani”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai giovani, comunicazione e sviluppo città metropolitana, Stefano Bolognini, ha approvato il "Programma annuale Giovani 2022". Il documento contiene strategie, priorità e indirizzi dell'azione regionale per i giovani e ne riassume le misure e gli interventi. "Regione Lombardia nell'ultimo anno - commenta Bolognini - ha destinato oltre 300 milioni di euro per le politiche giovanili. La declinazione della prima legge regionale e del Programma annuale permetterà di raccordare e rafforzare gli interventi programmati, fornendo risposte concrete ed efficaci ai bisogni dei giovani. In un momento di difficoltà, il Programma annuale offrirà strumenti concreti per favorire l'autonomia, la crescita e il protagonismo dei giovani in Lombardia". "Si tratta di uno strumento indispensabile - prosegue l'assessore regionale - in cui abbiamo messo nero su bianco l'intera gamma di politiche che Regione Lombardia realizza concretamente a favore dei giovani per sostenerli in tutti gli aspetti della loro vita. Il Programma, però, non vuole essere solamente un elenco di misure regionali, ma mira a rappresentare lo scenario di tutte le azioni già in atto e di quelle che verranno messe in campo in forma innovativa a favore dei giovani nell'arco di quest'anno. Questo documento permetterà a tutti di conoscere e di utilizzare, in forme sempre più accessibili, le tante misure concrete che Regione Lombardia mette a disposizione dei giovani. E ciò è importante soprattutto oggi, dopo il periodo pandemico e in un momento storico in cui i giovani hanno bisogno anche del nostro supporto e del nostro aiuto per continuare ad essere protagonisti". (segue) (Com)