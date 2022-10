Lombardia: Bolognini, da Regione oltre 300 milioni per “programma giovani” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del Programma Annuale, in attuazione della legge regionale 'La Lombardia è dei Giovani', ha ottenuto parere favorevole dalla VII Commissione Consiliare. "Tre sono i macro-obiettivi che - spiega l'assessore Bolognini - la legge regionale si propone: il percorso di autonomia, il protagonismo e la partecipazione attiva del giovane nella società e nella comunità di riferimento". Lo schema di riferimento del Programma annuale riguarda le tre direttrici fondamentali della strategia regionale, sulle quali si baserà anche la redazione del Programma triennale: l'intersettorialità, con riferimento alle politiche e alle misure regionali da coordinare ed integrare in base alle priorità del Programma; la territorialità, con riferimento ai comuni e ai piani di zona quali ambiti di riferimento per la lettura dei bisogni e la programmazione degli interventi su scala locale; l'innovatività, con riferimento ai programmi ed ai progetti riguardanti priorità specifiche, a contenuto sperimentale ed attuati direttamente dalla Giunta regionale in partenariato con altri soggetti pubblici e privati. All'interno del programma annuale sono contenuti: l'analisi della condizione, dei bisogni e delle aspettative dei giovani; gli obiettivi da perseguire e le linee di intervento attraverso cui articolare le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani; le linee di indirizzo per i programmi di intervento da realizzare con il concorso dei comuni in forma singola o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati; le linee di indirizzo per programmi e progetti di interesse regionale aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati. "Sono certo - afferma l'assessore Bolognini - che il Programma annuale e le misure in esso contenute saranno strumenti importanti con cui potremo sostenere i nostri giovani nella realizzazione dei loro percorsi di crescita e di vita e anche delle loro ambizioni e dei loro sogni". "Sono altrettanto certo che - conclude Bolognini - se daremo loro gli strumenti più utili e li metteremo nelle condizioni giuste per esprimere il loro talento e la loro voglia di fare, i giovani sapranno realizzare opere straordinarie." (Com)