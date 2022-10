India: presidente Corte suprema Lalit raccomanda come suo successore il giudice Chandrachud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice capo dell’India, Uday Umesh Lalit, ha raccomandato al governo di nominare come suo successore Dhananjaya Yeshwant Chandrachud. La raccomandazione, come è convenzione nel Paese, viene inviata dal giudice capo uscente circa un mese prima della fine del suo mandato. Lalit, insediatosi il 27 agosto al vertice della Corte suprema, andrà in pensione l’8 novembre. Chandrachud è giudice della Corte suprema dal 2016, dopo essere stato giudice capo dell’Alta corte di Allahabad, nell’Uttar Pradesh. Precedentemente è stato giudice dell’Alta corte di Bombay (Mumbai), nel Maharashtra, e procuratore generale aggiunto. Il suo pensionamento è previsto a decorrere dal 10 novembre 2024.(Inn)