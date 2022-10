Scuola: Bianchi, deve essere aperta, inclusiva e stimolare la curiosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scuola per cui lavoriamo è una scuola curiosa che non si accontenta della banalità della descrizione. La nostra scuola è aperta ed inclusiva ed ha come primo obbligo quello di permettere ai ragazzi di essere curiosi”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenendo al convegno “La scuola: quale futuro dopo la pandemia. Cultura dell’innovazione a scuola” organizzato dalla fondazione Golinelli. “Tutti sistemi educativi sono in crisi perché viviamo un momento di profonde trasformazioni: ci dobbiamo chiedere se il modo in cui abbiamo studiato noi” sia quello corretto anche oggi, ha poi aggiunto il ministro. (Rin)