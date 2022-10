Speciale difesa: capo Consiglio presidenziale yemenita incontra ministro Difesa saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale dello Yemen, Rashad al Alimi, è stato ricevuto a Riad dal ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Khalid bin Salman. Secondo l’agenzia di stampa saudita “Spa”, l’incontro ha riguardato la tregua in Yemen annunciata per la prima volta lo scorso due aprile e scaduta all’inizio del mese di ottobre. I due hanno inoltre discusso delle modalità per garantire la stabilità e la sicurezza dello Yemen e del suo popolo. "Abbiamo anche discusso degli ultimi sviluppi nel Paese e dei passi futuri per affrontare i possibili scenari", ha affermato il ministro saudita su Twitter. (Res)