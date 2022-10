Speciale difesa: giovane palestinese morto per ferite riportate in scontri con forze israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese di 12 anni è morto in seguito alle ferite riportate durante alcuni scontri con le Forze di difesa israeliane (Idf) in un campo profughi a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) citato dall’agenzia di stampa “Wafa”. Mahmoud Samoudi era stato colpito all'addome lo scorso 28 settembre durante un’operazione condotta dalle Idf. (Res)