Veneto: Baldin (M5s), per riforma Ipab serve discussione ampia e partecipata

- In Veneto "non si pensi a riformare le Ipab in fretta e furia, senza una discussione ampia e partecipata". A dichiararlo è Erika Baldin, capogruppo del Movimento cinque stelle in Consiglio regionale e membro della commissione Sanità. "I tempi indicati dagli esponenti della Giunta regionale - ha spiegato - destano particolare preoccupazione, considerato che corrispondono a quelli della sessione di Bilancio. Davvero si ritiene di realizzare una riforma epocale con queste premesse?". Tante le questioni che devono essere ancora affrontate come "evitare la privatizzazione della rete pubblica delle case di riposo; sostenere le dotazioni organiche; garantire la sostenibilità economica e sociale nel medio-lungo termine e non soltanto nell'emergenza". "Per questo - ha poi concluso la consigliera del Movimento cinque stelle - chiedo con forza un dibattito che si svolga in tempi congrui, nella sede istituzionale prevista, ovvero la Commissione consiliare". (Rev)