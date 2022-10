I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: Senato vota oggi accordo per il partenariato transpacifico - Il Senato del Cile vota oggi la ratifica dell'Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (Tpp-11). Si tratta di un accordo di tipo commerciale al quale aderiscono oltre al Cile anche Australia, Brunei, Canada, Malesia, Messico, Giappone, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. L'intesa viene contestata da una parte della maggioranza che, in accordo con le associazioni ecologiste, intravede nel Partenariato trans-pacifico il pericolo di un'apertura indiscriminata allo sfruttamento delle risorse naturali del Paese. Le dichiarazioni rilasciate da diversi esponenti della Camera alta indicano tuttavia che l'accordo potrebbe essere ratificato con i voti di un'ampia maggioranza trasversale, che comprende sia settori conservatori, del centrodestra e del centrosinistra. "Non ci sono ragioni ideologiche che impediscano che un trattato del genere venga approvato", ha dichiarato il presidente della Confederazione degli imprenditori (Cpc), Juan Sutil. (segue) (Res)